Alphabet, utile trimestrale sopra le attese. Ma deludono ricavi e Google Cloud

Alphabet

(Teleborsa) -, la società madre di Google, ha comunicato che iconsolidati nel quarto trimestre del 2024 sono aumentati del 12% anno su anno a 96,5 miliardi di dollari, riflettendo un solido slancio in tutta l'azienda. Il reddito operativo totale è aumentato del 31% e ilè aumentato di 5 punti percentuali al 32%. L'utile netto è aumentato del 28% e l'è aumentato del 31% a 2,15 dollari.Glisi aspettavano in media, secondo dati LSEG, un utile per azione di 2,13 dollari su ricavi per 96,56 miliardi di dollari.Scendendo nelle varie voci di ricavi, i ricavi disono aumentati del 10% a 84,1 miliardi di dollari, riflettendo il forte slancio su Google Search e altri annunci e YouTube. I ricavi disono aumentati del 30% a 12,0 miliardi di dollari (inferiori ai 12,2 miliardi di dollari attesi dagli analisti, secondo dati StreetAccount), guidati dalla crescita di Google Cloud Platform (GCP) nei principali prodotti GCP, AI Infrastructure e Generative AI Solutions."Il Q4 è stato un trimestre forte guidato dalla nostra leadership nell'intelligenza artificiale e dallo slancio in tutta l'azienda - ha detto il- Stiamo creando, testando e lanciando prodotti e modelli più velocemente che mai e facendo progressi significativi nell'elaborazione e nella guida dell'efficienza. Nella ricerca, innovazioni come AI Overviews e Circle to Search stanno aumentando il coinvolgimento degli utenti. Il nostro portafoglio Google Cloud basato sull'intelligenza artificiale sta riscontrando una domanda più forte da parte dei clienti e YouTube continua a essere leader nello streaming di tempo di visione e podcast. Insieme, Cloud e YouTube hanno chiuso il 2024 con un tasso di fatturato annuo di 110 miliardi di dollari"."I nostri risultati mostrano la potenza del nostro approccio full-stack differenziato all'innovazione dell'intelligenza artificiale e la forza continua delle nostre attività principali - ha aggiunto - Siamo fiduciosi sulle opportunità future e, per accelerare i nostri progressi, prevediamo di investire circa". Questo dato è superiore ai 58,84 miliardi di dollari previsti dagli analisti, secondo dati FactSet.