Boston Scientific, utile 2024 sale a 1,85 miliardi di dollari. Vendite +17,6%

Boston Scientific

(Teleborsa) -, multinazionale statunitense attiva nel settore degli apparecchi biomedici, ha generato vendite nette pari a 4,561 miliardi di dollari nel, con una crescita del 22,4% su base reported, del 23,1% su base operativa e del 19,5% su base organica. La società ha registrato un utile netto attribuibile agli azionisti ordinari di 566 milioni di dollari o 0,38 dollari per azione (EPS), rispetto ai 504 milioni di dollari o 0,34 dollari per azione di un anno fa e ha ottenuto un EPS rettificato di 0,70 dollari per il periodo, rispetto ai 0,55 dollari di un anno fa.Per l', la società ha generato vendite nette pari a 16,747 miliardi di dollari, con una crescita del 17,6% su base reported, del 18,5% su base operativa e del 16,4% su base organica. La società ha registrato un utile netto attribuibile agli azionisti ordinari di 1,853 miliardi di dollari o 1,25 dollari per azione, rispetto a 1,570 miliardi di dollari o 1,07 dollari per azione di un anno fa, e ha prodotto un utile per azione rettificato per l'intero anno di 2,51 dollari, rispetto a 2,05 dollari di un anno fa."Il 2024 è stato uno degli anni migliori nella storia di Boston Scientific, alimentato dal nostro portafoglio innovativo, dal lancio del nostro sistema di ablazione a campo pulsato FARAPULSE, nonché da significativi risultati clinici ed eccellenza commerciale in tutte le aziende e le regioni - ha affermato il- Abbiamo solide basi per la crescita e sono incredibilmente grato al nostro talentuoso team globale e all'opportunità di continuare a trasformare la vita di milioni di pazienti in tutto il mondo".La società stima che la crescita delle vendite nette per l'sia compresa in un intervallo di circa il 12,5-14,5 percento su base reported e di circa il 10-12 percento su base organica. Le previsioni sulle vendite nette organiche per l'intero anno escludono l'impatto delle fluttuazioni valutarie e delle vendite nette attribuibili ad acquisizioni e cessioni per le quali vi è meno di un periodo completo di vendite nette comparabili. La società stima l'EPS in un intervallo di 1,86-1,93 dollari e stima l'EPS rettificato, escludendo alcuni oneri, di 2,80-2,87 dollari.