Calderone: "In arrivo il decreto per il riordino della vigilanza sui patronati, obiettivo trasparenza e legalità"

(Teleborsa) - "E' in, per il successivo invio agli organi di controllo per i prescritti pareri, ilsugli istituti di patronato che prevede, tra l'altro, lache consenta l'interoperabilità tra tutti i soggetti coinvolti, anche al fine di rendere automatici e tempestivi i controlli".Lo ha riferito ilrispondendo al question time alla Camera ad una interrogazione di FdI sugli sviluppi dell'ispezione ministeriale condotta nel 2023 presso la sede del patronato Inca-Cgil di New York da cui "sono"."Il Ministero- ha concluso Calderone - mantenendo alta la vigilanza sulle attività dei patronati, in Italia e all'estero, per garantire trasparenza e legalità nell'erogazione di un servizio di pubblica utilità, da rendersi nell'esclusivo interesse della collettività".