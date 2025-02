FAE Technology, accordo per acquisire MAS Elettronica: terzo M&A in un anno

FAE Technology

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel design e produzione di soluzioni per il settore dell'elettronica integrata, ha sottoscritto un. Non è stato comunicato il prezzo dell'acquisizione.Con sede a Rubano (), MAS Elettronica è una società tecnologica fondata nel 2008 che opera nel settore dell'elettronica, specializzata nello sviluppo di soluzioni embedded proprietarie e di architetture ARM (Advanced RISC Machine) per il mercato industriale.L'operazione, che sarà perfezionata entro il 10 maggio 2025, consentirà a FAE Technology dia livello di Gruppo e di ampliare la propria offerta di prodotti innovativi basata su soluzioni proprietarie. Allo stesso tempo, permetterà al Gruppo di rafforzare la propria posizione di riferimento nel settore italiano dell'elettronica, generando nuove prospettive di sviluppo nei mercati di riferimento e incrementando il valore aggiunto offerto ai propri clienti e partner industriali."L'acquisizione di MAS Elettronica rappresenta un importante passo nel percorso di crescita di FAE Technology - ha detto l'- Questa terza operazione di M&A realizzata in poco più di un anno, in piena coerenza con le linee guida strategiche dichiarate in sede di IPO, contribuisce al posizionamento del Gruppo come nuovo punto di riferimento nel panorama Tech nazionale e non solo".Al 31 dicembre 2023, MAS Elettronica ha realizzatototali pari a circa 1,35 milioni di euro e undi circa 0,03 milioni di euro.