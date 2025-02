Ferrari, downgrade di Barclays a Equal Weight: pit stop dopo forte performance

Barclays

Ferrari

(Teleborsa) -ha abbassato ada Overweight lasu, confermando ilper azione. Gli analisti fanno notare che con il suo balzo dell'8,0% sui risultati del quarto trimestre /call degli analisti di ieri (rispetto al +2,1% di Stoxx 600 Automobiles & Parts), le azioni Ferrari si sono mosse ben al di sotto del 10% dal target price.Riconosciamo che è improbabile che il consenso EBIT scenda grazie alla guidance Ferrari che supera la "barra" con un "floor" della guidance EBIT 2025 superiore a 2,03 miliardi di euro - e in effetti Barclays rimane circa il 6% sopra il consenso 2025/26. Ma le guidence EBITDA e FCF sono state presumibilmente meno costruttive rispetto al consenso e i critici stanno indicando una(a 650 milioni di euro rispetto a 900 milioni di euro di CapEx)."Ma forse la cosa più importante è che riconosciamo un, che lascia il mercato preoccupato per i potenziali effetti sulla domanda incrementale, sulla capacità di allocare il volume nei mercati interessati (in particolare nel Regno Unito) e sugli effetti sul potere di determinazione dei prezzi della Ferrari", si legge nella ricerca.Ilrimane comunque "con il 2026 completamente coperto, ma sarà difficile dimostrare che i critici si sbagliano, finché i primi lanci del 2025 non dimostreranno prezzi solidi e la capacità di creare un portafoglio ordini solido (rapidamente)", viene sottolineato.