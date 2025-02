Gallerie d'Italia – Napoli, Intesa Sanpaolo: "Prorogata fino al 4 maggio la mostra Andy Warhol. Triple Elvis"

(Teleborsa) - Alleè stata prorogata fino al 04 maggio 2025 la mostraa cura di Luca Massimo Barbero. La mostra, che ha riscosso grande successo di pubblico e di critica, presenta un significativotra cui tre fondamentali cicli grafici riuniti per la prima volta e provenienti dalla Collezione Luigi e Peppino Agrati, importante raccolta d'arte contemporanea formata tra gli anni Sessanta e Ottanta del Novecento e confluita, grazie al lascito del Cavalier Luigi Agrati, nel patrimonio storico-artistico tutelato e valorizzato da Intesa Sanpaolo.L'esposizione, che si presenta come una, intende raccontare l'originale e straordinaria ricerca artistica di Warhol a partire dall'anno in cui l'artista per la prima volta lavora sulla ripetizione dell'immagine in occasione della mostra dedicata agli "Elvis Paintings" alla Ferus Gallery di Los Angeles. È proprio in quegli anni che l'artista comincia a inserire nelle sue opere personaggi che egli stesso, anticipando i tempi, definisce "famosi". Contestualmente è possibile vedere l'evoluzione dell'artista americano negli anni Sessanta e nei primissimi anni Settanta attraverso tre importanti cicli grafici qui ineditamente esposti insieme:L'esposizione apre conla straordinaria serie di 10 serigrafie Electric Chairs dove l'immagine di una sedia elettrica diventa icona politica ma anche una meditazione sull'umanità e sulla morte, e le 10 serigrafie in cui l'artista, attraverso l'uso deciso del colore, mostra il ritratto di Mao, eseguite nel 1972, anno del celeberrimo viaggio di Nixon in Cina.Nella stessa sala, dedicata al, è presente anche un'altra serie universalmente celebrata, quella delle Marylin, del 1967, che consacra il grande firmamento dei miti hollywoodiani, divenuti oggi emblema dell'artista americano.una piccola e delicata opera fotografica di Duane Michals, fotografo americano, in cui l'artista appare e scompare. Concludono questa ricercata mostra i due Vesuvius della collezione Intesa Sanpaolo, a testimonianza dell'importante legame che l'artista ebbe non solo con l'Italia, ma soprattutto con la città di Napoli, grazie anche a personalità di spicco come Lucio Amelio che lo coinvolse in una serie di esposizioni fondamentali per la storia della città.L'esposizione fa parte delper approfondire lati inediti delle collezioni della Banca. Parte dello stesso ciclo sono le sei sale allestite, sempre al secondo piano delle Gallerie d'Italia di Napoli, in cui è possibile ammirare opere di importanti artisti dalla fine degli ‘40 agli anni ‘90 del Novecento tra cui Fontana, Kounellis, Boetti e Sol Lewitt.Il museo di Napoli, insieme a quelli di Milano, Torino e Vicenza, è parte delguidato da Michele Coppola, Executive Director Arte, Cultura e Beni Storici della Banca.