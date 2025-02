Il Presidente Enac Di Palma con il Vicepremier Salvini all’evento Airport Day di Assaeroporti: "Il trasporto aereo è elemento trainante dello sviluppo italiano"

(Teleborsa) - Ilè intervenuto oggi, con il, a "", l'evento promosso da Assaeroporti in contemporanea a Roma e in 17 scali aderenti, incentrato sul ruolo strategico del sistema aeroportuale. La conferenza stampa di presentazione di Roma ha visto la partecipazione del Presidente di Assaeroporti Carlo Borgomeo, dell'AD di SACE Alessandra Ricci, del Delegato di Confindustria ai Trasporti, Logistica e Industria del turismo e della cultura, Leopoldo Destro, con la moderazione della giornalista RAI Giorgia Rombolà. Intervento da Cagliari dell’On. Salvatore Deidda, Presidente della IX Commissione Trasporti della Camera."Un sentito ringraziamento al Vicepremier Matteo Salvini per la grande attenzione con cui sta accompagnando lo sviluppo strategico del trasporto aereo in Italia" – ha dichiarato il. "Conabbiamo superato i numeri pre Covid - ha continuato - con 3 anni di anticipo rispetto ai pronostici degli analisti, realizzando quella che, al suo tempo, ho. Un modello Italia vincente, favorito all'epoca dalla visione con cui il Governo e l’Enac hanno consentito l'attuazione di interventi economici keynesiani, favorendo la tenuta del sistema e valorizzando le persone, la forza lavoro, autentico patrimonio del comparto, fatto di ampie e qualificate professionalità.Anchegarantirà lo sviluppo del comparto rafforzando una compagnia nazionale di riferimento.L'obiettivo di Enac, oggi come allora, è quello di potenziare il trasporto aereo quale elemento trainante di sviluppo, valorizzando, come abbiamo fatto nel PNA, l'eccezionale riserva infrastrutturale italiana, che avrà il merito di realizzare una mobilità innovativa, con collegamenti aria – aria, favorire la delocalizzazione turistica e la ricchezza dei territori più periferici, superando la saturazione del traffico ground tutelando la qualità dei servizi e la tutela dei passeggeri, da sempre al centro della nostra missione".