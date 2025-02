S&P, emissione globale di bond sostenibili stabile a 1.000 miliardi di dollari nel 2025

(Teleborsa) - Icontinueranno a dominare le emissioni, con i bond legati alla transizione e alla sostenibilità che potrebbero contribuire a portare il totale delle emissioni di bond sostenibili a 1.000 miliardi di dollari quest'anno. È quanto emerge da un report diche analizza le previsioni di andamento delle emissioni dinel 2025.Oltredi bond sostenibili attualmente in circolazione e con rating giungeranno a scadenza nei prossimi due anni e quasiarriveranno a scadenza entro la fine del decennio. Questo metterà alla prova l'impegno dei partecipanti al mercato verso l’azione per il clima e la solidità del mercato dei bond sostenibili.Secondo il rapporto gli sforzi per colmare ilnei paesi a basso reddito, la ripresa delle emissioni di obbligazioni legate alla sostenibilità, un ampliamento della base di emittenti di obbligazioni di transizione o un aumento delle emissioni in Cina potrebbero esseredeterminanti per i volumi del 2025.