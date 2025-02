SIMEST (Gruppo CDP): investimento da 3 milioni di euro per la crescita internazionale di MINT

(Teleborsa) -che supporta l'internazionalizzazione delle imprese italiane, ha investito 3 milioni di euro per sostenere la crescita internazionale diattiva nel settore MAdTech (Marketing and Advertising Technologies) attraverso l'utilizzo di piattaforme proprietarie di intelligenza artificiale.Con l'investimento,– che ha utilizzato 1,5 milioni di euro di risorse proprie e ulteriori 1,5 milioni di euro di risorse del Fondo 394/81, gestito per conto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale – permetterà l'acquisizione della società francese Info³ (Infocubed), ponendo le basi per la creazione di un campione del settore a livello europeo. Il giro d'affari è previsto in deciso aumento dai 34 milioni di euro del 2024 agli oltre 80 milioni di euro del 2027. L'acquisizione punta, infatti, a estendere l'operatività del nuovo Gruppo anche negli USA e a migliorarne notevolmente l'efficienza operativa.L'operazione – spiega SIMEST in una nota – presenta notevoligrazie all'ampliamento della gamma dei prodotti offerti, all'acquisizione di nuove competenze per l'espansione della base clienti e alla realizzazione di sinergie operative sia di costo che di ricavo.Ilgià fra i primi in Italia nel settore, si caratterizza per l'offerta di utilizzo di una piattaforma di intelligenza artificiale proprietaria, unica per i propri clienti, in grado di gestire tutti gli investimenti in ambito media in modo autonomo e automatizzato. La piattaforma sfrutta algoritmi di machine learning per ottimizzare le campagne marketing, permettendo di efficientare le performance e il ritorno dell'investimento pubblicitario anche in termini di riduzione dei tempi di esecuzione delle attività da parte dei clienti. La società vanta un portafoglio composto da numerosi brand globali di diversi settori.In linea con gli obiettivi definiti nelMINT ha definito una serie di impegni di natura sociale e ambientale estesi anche ai propri fornitori. In particolare il Gruppo, a partire dal 2025, s'impegna alla redazione del bilancio di sostenibilità, e all'allineamento alla tassonomia europea. A ciò si aggiunge l'impegno alla redazione di un Piano ESG con obiettivi e target specifici.