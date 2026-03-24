Exprivia, utile 2025 sale a 15 milioni di euro. Ricavi +55% con Present

(Teleborsa) - Exprivia, gruppo italiano specializzato in Information and Communication Technology, ha chiuso il 2025 (con il consolidamento dei risultati di Present proforma per l'intero anno) con ricavi pari a 354 milioni di euro. I ricavi del gruppo a bilancio, in seguito al consolidamento economico dei risultati di Present per 10 mesi a partire dal closing di fine febbraio 2025, si attestano a 335 milioni di euro, in crescita del 55% rispetto ai 217 milioni del 2024.



L'EBITDA arriva a 33 milioni di euro (+14%). L'EBIT ammonta a 23 milioni di euro (+3%). L'Utile Netto raggiunge i 15 milioni di euro, con una crescita del +14% anno su anno. L'indebitamento finanziario netto si attesta a -43 milioni di euro rispetto -44 milioni del dato proforma del 2024, confermando la capacità del gruppo ICT di assorbire in dodici mesi l'intero investimento sostenuto per l'acquisizione di Present.



La crescita è stata trainata, in particolare, dai comparti Difesa e Aerospazio (+35,3%), Pubblica Amministrazione (+35,1%) e Mercati Internazionali (+27,5%). È cresciuto anche il settore Industria, Telco e Utilities (+5,4%), sostenuto dai progetti di Enterprise Resource Planning (ERP). Restano sostanzialmente stabili Energy, Oil e Gas (+1,8%), Business Process Outsourcing (+0,7%) e Sanità (-1,4%). In flessione, invece, il settore Banche, Finanza e Assicurazioni (-11%), in un contesto segnato dal consolidamento tra i grandi istituti e dalla conseguente riduzione degli investimenti.



"Il percorso di crescita del Gruppo Exprivia nel corso del 2025 è proseguito molto positivamente - dichiara l'AD Domenico Favuzzi - sostenuto dall'integrazione di Present e dal rafforzamento del posizionamento in particolare sui mercati dell'Aerospazio e della Pubblica Amministrazione. L'operazione Present ci ha consentito di ampliare le competenze distintive del gruppo, rafforzare la presenza sul territorio e arricchire l'offerta di soluzioni per i clienti. Continueremo a investire con determinazione sulle tecnologie più innovative, con un focus particolare sull'Intelligenza Artificiale, per consolidare il nostro ruolo di partner tecnologico per imprese private e Pubblica Amministrazione. Guardiamo, inoltre, con attenzione a nuove opportunità di crescita per linee esterne, con l'obiettivo di accelerare ulteriormente l'espansione internazionale e ampliare la nostra offerta di soluzioni ad alto valore aggiunto".

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