Tecnica, fatturato 2025 sale a 541,3 milioni di euro ma calano i margini

(Teleborsa) -, leader mondiale nelle calzature per l'outdoor e nelle attrezzature per gli sport invernali, ha chiuso ilcon undi 541,3 milioni di euro, in crescita del 4,7% rispetto all'esercizio precedente. A livello di marginalità il Gruppo ha registrato undel 12,5% pari a 66 milioni di euro (-16% rispetto al 2024). Progressi sulla, che si attesta a 116,8 milioni di euro (93,9 milioni di euro ante IFRS 16) contro i 147,5 del 2024 (119 milioni di euro ante IFRS 16).A livello di mercati, nel 2025 Tecnica Group ha confermato la sua vocazione internazionale, con il, che cresce del 3% rispetto al 2024. Nelle altre geografie di riferimento, l'Europa e gli Stati Uniti, si registra una crescita dell'8% e del 2% rispettivamente. Lo sviluppo del fatturato è, la calzatura e l'attrezzo sportivo (sci, scarponi e pattini in linea), che pesano, nell'ordine, per il 57% e per il 43% dei ricavi."In un contesto internazionale di crescente complessità, segnato da oggettive difficoltà operative, il Gruppo ha saputo mitigare gli impatti e chiudere l'anno con resilienza dedicandosi anche a un importante progetto di evoluzione organizzativa del business model - ha dichiarato l'- Ora guardiamo al futuro: nel 2026 ci focalizzeremo su un approccio contemporaneamente tattico e strategico, che indirizzerà la crescita del Gruppo negli anni a venire, mettendo il consumatore e le sue esigenze sempre più al centro delle priorità aziendali e perseguendo il rafforzamento dell'identità dei singoli marchi, per offrire una scelta e un'offerta mirate".