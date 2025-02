Toyota, vendite di veicoli scendono a 7 milioni di unità nei primi nove mesi

Toyota

(Teleborsa) - La casa automobilistica giapponeseha registratoin calo di 295 mila unità, ovvero del 4,0%, a 7 milioni di unità neidell'anno fiscale 2025 (terminati il ??31 dicembre 2024), rispetto ai primi nove mesi dell'anno fiscale 2024. Le vendite in Giappone sono diminuite del 10,8%, mentre le vendite all'estero sono diminuite del 2,1%. Le vendite per il terzo trimestre sono scese a 2,44 milioni da 2,55 milioni di unità di un anno fa.delle vendite sono stati pari a 35.673,5 miliardi di yen nei primi nove mesi, in aumento di 1.650,8 miliardi di yen o del 4,9% rispetto ai primi nove mesi dell'anno fiscale 2024. L'è stato pari a 3.679,4 miliardi di yen, in calo del 13,2%. L'attribuibile a Toyota Motor Corporation è stato di 4.100,3 miliardi di yen, in aumento del 3,9%.Toyota ha annunciato che istituirà una nuova società interamente di sua proprietà per lo sviluppo e la, in Cina. La nuova società dovrebbe iniziare la produzione nel 2027.La casa automobilistica giapponese haper l'intero anno 2024/25 sui ricavi da 46.000 a 47.000 miliardi di yen e sull'utile netto da 3.500 a 4.500 miliardi di yen. Confermata la previsioni di vendita di 9,4 milioni di veicoli.