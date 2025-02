Aziende Controvento: in Italia sono il 7,1% della manifattura e generano 111 miliardi di euro di ricavi

(Teleborsa) - In Italia crescono leDall'analisi aggregata sui bilanci 2023 (gli ultimi disponibili) emerge come il 7,1% delle aziende manifatturiere italiane (5.814) riesca a garantire caratteristiche di competitività tali da farle rientrare nelle imprese Controvento. Le aziende con performance altamente sopra la media si distinguono per alcuni parametri particolarmente indicativi, come la crescita dei ricavi, la marginalità e la creazione di valore aggiunto. Complessivamente queste imprese generano il 10,4% dei ricavi, il 23,9% dell'EBITDA e il 16,5% del valore aggiunto complessivo della manifattura italiana. È quanto emerge dalla, presentata oggi presso Palazzo di Varignana. In occasione della tavola rotonda, che ha evidenziato come il comparto dell'automotive quest'anno si sia ulteriormente rafforzato, sono intervenuteaziende eccellenze di un settore che vanta una presenza storica in Controvento. Nel corso degli anni, il gruppo di imprese Controvento, ovvero le aziende del settore manifatturiero italiano capaci di crescere sfidando la corrente e superando gli ostacoli del mercato si è rafforzato e allargato a regioni storicamente meno rilevanti nel panorama manifatturiero.L'Osservatorio è nato con l'obiettivo di identificare attraverso l'analisi dei bilanci, i fattori strutturali che garantiscono alle imprese manifatturiere una. Si tratta di criteri esclusivamente economici (non concorrono alla creazione del gruppo Controvento la localizzazione geografica, la dimensione d'impresa, l'appartenenza a determinati settori e la configurazione strutturale all'interno dei settori stessi e la sostenibilità finanziaria) capaci di mettere in luce l'evoluzione delle dinamiche competitive delle aziende nel tempo."La sesta edizione dell'Osservatorio Controvento – ha dichiarato– rappresenta una tappa fondamentale di un percorso di analisi approfondita del sistema manifatturiero, volto a interpretarne le dinamiche evolutive con un approccio che supera la mera contingenza per coglierne le trasformazioni strutturali. Questo studio va oltre i numeri, diventando una bussola strategica per le imprese che vogliono affrontare le sfide del mercato trasformandole in opportunità. Dall'osservazione delle imprese più resilienti emergono chiari fattori di successo, come una solida struttura organizzativa, una costante tensione all'innovazione, una gestione lungimirante del capitale umano e una strategia fondata su investimenti mirati e sostenibili. In particolare, il settore automotive italiano si distingue per l'eccellenza nelle nicchie di mercato e la capacità di unire innovazione e tradizione. Nonostante le difficoltà del quadro economico attuale, con l'aumento dei costi energetici e una crescita economica incerta, sono convinto che l'ottimismo, la resilienza e politiche industriali mirate possano sostenere e valorizzare la competitività dell'industria italiana"."L'ultima edizione dell'Osservatorio Controvento – ha detto– conferma un trend ormai consolidato di crescita dei ricavi, in particolare per le piccole e medie imprese che dal post-Covid tengono il ritmo delle grandi imprese in termini di crescita relativa. Inoltre, si amplia la distanza tra le imprese Controvento e il resto del settore manifatturiero: mentre per queste ultime l'EBITDA margin è rimasto pressoché stabile negli ultimi sei anni, le imprese Controvento migliorano le proprie performance anno dopo anno. Se il Nord-Est si conferma ancora una volta il fulcro delle imprese Controvento, si rafforza anche la presenza di regioni del Sud Italia come Basilicata, Molise e Campania. Tra le novità di questa edizione, infine, spicca la presenza dell'automotive, del comparto nautico e di quello dei computer, elettronica e componenti biomedicali"."L'Osservatorio Controvento – ha sottolineato– mette in luce la vitalità delle aziende manifatturiere italiane. Queste imprese, nonostante le sfide del mercato, riescono a crescere e a distinguersi per la loro diversità, sia in termini di dimensioni che di settori. Questo dinamismo è un segno positivo per l'economia italiana e dimostra la capacità di innovazione e adattamento delle aziende. Il conseguimento di questo traguardo è frutto della capacità di armonizzare una gestione finanziaria oculata, che comprende cash flow, circolante e crediti, con investimenti strategici orientati al futuro, come sostenibilità, ESG e innovazione. Oggi celebriamo queste storie di successo, sperando che possano ispirare le aziende Controvento di domani".Negli ultimi 6 anni, il numero di imprese che possono vantare almeno una partecipazione al cluster Controvento è cresciuto in modo costante. Un riflesso, questo, dell'irrobustimento dimensionale del gruppo e del crescente traino esercitato sull'intero sistema manifatturiero italiano. Nelle diverse edizioni dello studio, il tasso di ricambio delle aziende che partecipano a Controvento, rimane stabile e si attesta al 50% evidenziando un sistema economico altamente dinamico, nonostante il range pressoché stabile di aziende Controvento che oscilla infatti tra il 6,5% e il 7,1% del totale della manifattura. Il gruppo di imprese Controvento si distingue anche per una composizione variegata che comprende non solo grandi aziende, ma anche realtà con dimensioni più contenute. Da rilevare come in questa edizione spicca il progresso delle piccole e medie imprese (dai 10 ai 49 addetti), che registrano una crescita particolarmente significativa, superando quella delle grandi aziende che comunque confermano la loro solidità con un incremento dei ricavi – negli ultimi 5 anni – del 78%. Nel 2023 i ricavi medi complessivi delle aziende che navigano Controvento valgono 111 mld di euro (il 10,4% del totale della manifattura) e generano un EBITDA di 27,2 mld di euro (23,9% del totale manifattura).Comparando la performance dinamica delle imprese Controvento rispetto alla componente non Controvento della manifattura italiana risulta evidente la diversa capacità competitiva dei due gruppi, differenze che si sono ulteriormente rafforzate nel corso dei 6 anni dell'Osservatorio. Considerando i ricavi prodotti tra il 2018 e il 2023, quelli delle imprese Controvento sono cresciuti dell'84%, mentre il resto delle imprese è complessivamente cresciuto del 29%. Considerando l'EBITDA nello stesso arco temporale le imprese Controvento registrano un risultato del +159%, contro il +46% del resto della manifattura. Rispetto alle precedenti rilevazioni, considerando l'EBITDA margin, si allarga la distanza tra le imprese controvento e quelle non a fronte di una percentuale di imprese controvento che rimane stabile.Entrando nel dettaglio settoriale ci sono comparti manifatturieri – è il caso dell'automotive, della farmaceutica e del packaging – che da sempre si caratterizzano per una spiccata presenza all'interno del gruppo Controvento. Ma in questa rilevazione emergono nuovi settori che si affermano in maniera evidente, a differenza delle precedenti edizioni. È il caso, ad esempio, del comparto della nautica, che entra prepotentemente fra i settori "Controvento". Fra i settori che nelle ultime sei edizioni sono sempre rientrati in Controvento vi sono il packaging, la cosmetica e i minerali non metalliferi, fra cui si distingue in quest'ultima edizione soprattutto l'industria del vetro.A livello geografico, le imprese Controvento si concentrano principalmente nel Nord-Est e nel Sud Italia ad indicare una graduale riduzione del divario competitivo tra queste due aree. È interessante notare come la costante crescita delle aziende del Sud non sia un fatto episodico, ma una tendenza ormai consolidata, tra cui spicca in particolare la Campania.A conferma del fatto che ogni anno si registra un ricambio importante tra le ‘new entry', nell'ultima rilevazione le imprese che formano il gruppo Controvento sono costituite per il 46% dei casi da "Debuttanti". Le "Veterane" (presenti in Controvento per due o tre edizioni) – il 44% del campione – costituiscono uno zoccolo duro di imprese che trainano la manifattura italiana, affiancate da un ulteriore 9% di "Super-Veterane" (presenti in 4 o 5 delle sei edizioni). Infine, sono solo 47 le imprese "Star", che si confermano per il sesto anno consecutivo all'interno del gruppo di imprese Controvento. Queste ultime, pur rappresentando solo l'1% delle imprese, riescono a generare l'8% dei ricavi e il 10% del valore aggiunto. Dall'indagine emerge come le imprese Super-Veterane e Star si contraddistinguono per marginalità e ricavi medi nettamente più elevati rispetto alle imprese Debuttanti, nonché per una struttura organizzativa più solida e articolata.