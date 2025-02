Ford scivola dopo i conti e le stime prudenti per il 2025

Ford Motor

(Teleborsa) - Ribasso per, che tratta in perdita del 6,34% sui valori precedenti.La casa automobilistica ha alzato il velo sui risultati e dichiarato che le forti perdite nel settore delle auto elettriche avranno un impatto sugli utili di quest'anno.Ford ha registrato ricavi nel quarto trimestre 2024 pari a 48,2 miliardi di dollari, in aumento di 2,2 miliardi di dollari rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. L'utile netto del quarto trimestre è stato di 1,8 miliardi di dollari (vs perdita di 0,5 miliardi un anno prima); l'EBIT rettificato è stato di 2,1 miliardi di dollari (vs 1,1 miliardi un anno prima).L'andamento delnella settimana, rispetto all', rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 9,56 USD, con il supporto più immediato individuato in area 9,27. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 9,17.