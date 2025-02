MPS, Lovaglio: quota Generali maggior contributore a crescita utile e market cap di Mediobanca

Mediobanca

Generali

(Teleborsa) - ", con un progetto industriale unico per creare valore, poggiandosi sulla forza dei due franchise". Lo ha affermato l'amministratore delegatonella conference call che ha seguito la pubblicazione dei risultati 2024 L'" di Mediobanca, "che vede già un contributo del wealth management e della banca d'affari che è pari al 35%" dell'utile netto, un contributo "pari quasi a quello del credito al consumo di Compass che contribuisce con quasi il 30%, mentre il contributore principale è il 13% della quotache rappresenta quasi il 40% dell'utile totale", ha detto l'AD.Lovaglio ha anche sottolineato che "MPS rappresenterebbe circa il 60% dell'entità combinata in termini di prestiti alla clientela e asset dei clienti". Inoltre, ha fatto notare che "la, del valore di circa 6 miliardi di euro, con il valore di questa quota che è in crescita". Ha sottolineato che, al 23 gennaio 2025, la quota di circa il 13% in Generali rappresenta circa il 47% della capitalizzazione di mercato, mentre la capitalizzazione di mercato di Mediobanca esclusa la quota di Generali è pari a 6,7 miliardi di euro.Guardando alla performace finanziaria di Mediobanca, Lovaglio ha detto che CIB e Consumer Finance sono sostanzialmente stabili nel 2022-24, il(dal 30% dell'utile netto nel 2022 al 38% nel 2024), mentre il wealth management (+25% CAGR dell'utile netto 2022-24) è stato guidato principalmente da NII (+20%).Il banchiere ha affermato che "bisogna passare da operazioni che passano dall'estrazione di valore dalle sinergie a un. La maggior parte dei player stanno aggiungendo product factories, mentre noi andiamo oltre con una combinazione della value chain. Offriremo una gamma di prodotti migliorata, raggiungendo una relazione migliore con i clienti. È un modello che altri player universali hanno adottato sia in Italia che in Europa, differente dalla combinazione di due banche commerciali dove c'è una concentrazione del rischio"."Posso facilmente confermare che questo livello di sinergie è il livello minimo che possiamo raggiungere con l'analisi attuale - ha affermato Lovaglio - Ma secondo quella che è la mia esperienza nelle acquisizioni - in Italia con Credito italiano-Unicredito e in Polonia - questa è un', ottimizzando un'offerta che porterà a un'espansione che raggiungerà più clienti e coprirà meglio i clienti esistenti".