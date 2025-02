Naturart Village, UniCredit sostiene Giorgio Tesi Group

UniCredit

(Teleborsa) -sostiene i piani di sviluppo, azienda vivaistica di Pistoia, attiva in Europa nella produzione di piante ornamentali, con un finanziamento di 4 milioni di euro, erogato in favore disocietà del gruppo Tesi.L'operazione -e.Si tratta - spiega la nota - di un progetto pensato per unire in un unico centro risorse e sinergie locali, con una moderna filosofia "green" e con l'obiettivo di diventare un punto di riferimento per la comunità, nel segno della valorizzazione del verde del territorio e dellaCuore del Naturart Village è una grande serra - circondata da un parco di 30.000 mq, con un roseto con oltre 600 varietà ed il Museo del Bonsai - che sarà adibita a showroom aziendale con le più interessanti varietà di piante della produzione dell'azienda vivaistica pistoiese. L'intera area sarà fruibile per la cittadinanza, con aree attrezzate per la ristorazione e lo svago, oltre a spazi che potranno ospitare mostre e convegni. L'inaugurazione è prevista entro la fine della prossima primavera.Direttore Generale - Giorgio Tesi Group, commenta: "Il NATURART VILLAGE è un luogo che di fatto riassume al suo interno tutti i valori e le passioni che Giorgio Tesi Group ha espresso nei suoi primi 50 anni di attività. Siamo molto soddisfatti che UniCredit abbia deciso di sostenere questo progetto a conferma della fiducia, ormai consolidata, verso il nostro gruppo, riconoscendone l'impegno e i risultati in serietà, crescita e progettualità. Il NATURART VILLAGE rappresenterà un importante valore per la comunità, contribuendo ad avvicinare il mondo del vivaismo alla città e al territorio. L'azienda ha intrapreso un percorso che integra i fattori della sostenibilità all'interno delle strategie aziendali, guardando con grande attenzione - nella conduzione del business - all'ambiente, alle persone e all'etica; cercando sempre soluzioni innovative ma allo stesso tempo rispettose dell'ambiente, consapevoli che si può innovare anche senza creare ripercussioni sul sistema naturale in cui viviamo"."Siamo entusiasti di sostenere la realizzazione del Naturart Village di Tesi Group. È un progetto capace di declinare insieme i temi di business e sostenibilità, aprendosi all'intera comunità per coinvolgerla in una logica di fruizione, valorizzazione e promozione delle eccellenze locali. Questa operazione conferma l'impegno del nostro Gruppo nel supportare il territorio e le sue aziende. Lo facciamo intercettandone le esigenze per offrire soluzioni mirate, capaci di accompagnare gli investimenti delle imprese con l'obiettivo di favorirne la crescita. Vogliamo così contribuire a creare le basi per uno sviluppo duraturo in grado di favorire la competitività del Paese e il benessere delle comunità", sottolineaRegional Manager Centro Nord UniCredit.