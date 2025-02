Ralph Lauren in rally festeggia trimestrale e guidance

Ralph Lauren

(Teleborsa) - Protagonista, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 13,40%.Il gruppo d'abbigliamento ha rivisto al rialzo la stima sulla crescita dei ricavi, per l'anno in corso, nel range 6-7% contro l'incremento del 3-4% indicato in precedenza. Il primo trimestre si è chiuso con vendite in aumento del 10,8% a 2,14 miliardi contro i 2,01 miliardi del consensus.L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista dellapiù pronunciata rispetto all'andamento dell'. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.L'andamento di breve periodo dimostra una tendenza moderatamente positiva con prima area di resistenza stimata a quota 287,6 USD e supporto a 278,9. In tale contesto ci si attende un miglioramento della curva verso i nuovi top visti a 296,2.