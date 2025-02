Russo (Avio Aero): “Investire in prevenzione per rilanciare la competitività”

(Teleborsa) -e motori per l’aviazione civile e militare, investire nella prevenzione è fondamentale per rilanciare la competitività. Nel settore aeronautico, il rischio di difettosità dei componenti deve essere ridotto al minimo per prevenire rischi di malfunzionamento e garantire la sicurezza del trasporto aereo. Per fare questo ci serviamo di ‘ricercatori’ che prevengano i rischi di difetti nei processi di fabbricazione, utilizzando una serie di strumenti come la diagnostica all’interno degli impianti e 'attiva' durante la realizzazione dei prodotti. Non a caso le priorità che caratterizzano il nostro lavoro sono: la sicurezza dei prodotti e dei luoghi di lavoro, la qualità, il rispetto delle consegne verso i clienti e i costi, in quest’ordine”. Lo ha dichiaratoesponsabile qualità prodotto presso lo stabilimento Avio Aero di Pomigliano d’Arco, nel corso del ‘meet’ sull’aerospazio che introduce i temi del ‘Wmd Event’, presieduto da Alfonso D’Aria, che si svolgerà alla Mostra d’Oltremare dal 23 al 25 maggio 2025.“In Avio Aero, adottiamo un approccio 'Gemba' - ha sottolineato Russo - che prevede la presenza dei team nei luoghi di produzione, al fine di individuare spunti concreti per il miglioramento del prodotto e per la ricerca e implementazione di azioni che fungano da contromisure permanenti e preventive contro l'insorgere di difetti. È fondamentale comprendere i meccanismi che possono causare problemi nel processo di realizzazione di un prodotto, passando da un approccio reattivo a uno proattivo e preventivo,