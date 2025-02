Unicredit, Fabi: formazione per innovazione, sostenibilità e benessere

Unicredit

(Teleborsa) - Più formazione per lelavoratrici e lavoratori diin Italia. Grazie a un accordo stato sottoscritto oggi da Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Uilca e Unisin con i vertici del gruppo Unicredit per "l’innovazione, la sostenibilità e il benessere". Questa intesa si inserisce perfettamente nelle finalità del, un'iniziativa istituita per supportare le imprese nell'adattamento ai nuovi modelli organizzativi e produttivi richiesti dal mercato in evoluzione.Glidel programma formativo previsto dall'accordo sono da un lato, aggiornare e potenziare le conoscenze e le competenze del personale; dall'altro, promuovere lo sviluppo delle figure professionali del futuro. I fabbisogni formativi individuati nel progetto si allineano ai criteri stabiliti dal decreto del ministero del Lavoro e delle politiche sociali, che regola l'assegnazione dei finanziamenti.Lesu cui si concentreranno glicomprendono: l’area Esg, la transizione digitale, Welfare e benessere organizzativo e un percorso trasversale che comprende le tre tematiche precedenti. «Consideriamo l’accordo raggiunto di grande valenza e uno dei primi esempi concreti del settore bancario di applicazione di un nuovo canale complementare alle risorse messe a disposizione dal Fondo banche e assicurazioni che, comunque, conserva un ruolo chiave nel processo di approvazione del piano e di erogazione successiva dei moduli formativi.Peraltro il Fondo nuovevalorizza fortemente il ruolo delle organizzazioni sindacali e della Commissione bilaterale di gruppo per la formazione finanziata, che in Unicredit costituisce un esempio virtuoso e reale di applicazione del concetto di bilateralità grazie, oltre che alle alte competenze messe in campo dalla Fabi, alla proficua attenzione del, comprese le funzioni apicali, che ha ritenuto la formazione essenziale e centrale in tutti i processi produttivi e organizzativi» commenta il coordinatore Fabi nel gruppo Unicredit, Stefano Cefaloni.