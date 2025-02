Wall Street in stand-by. Focus su Job Report in chiave Fed

Amazon

(Teleborsa) - Partenza cauta per la borsa di Wall Street, con gli occhi degli investitori concentrati sulla stagione delle trimestrali: stasera a mercati chiusi,sarà chiamata alla prova dei conti. Il Gruppoha già alzato il velo sui risultati e dichiarato che le forti perdite nel settore delle auto elettriche avranno un impatto sugli utili di quest'anno.Sul fronte macroeconomico, le richieste dei sussidi di disoccupazione sono aumentate più delle stime. Domani, venerdì 7 febbraio, è atteso il dato generale sul mercato del lavoro, cruciale in ottica Fed. Nel frattempo, gli addetti ai lavori temono un aumento dell'inflazione che comprometterebbe la crescita economica degli USA, preoccupati per un'escalation della guerra commerciale.Sulle prime rilevazioni, ilsi attesta sui valori della vigilia a 44.905 punti; sulla stessa linea, incolore l', che continua la seduta a 6.072 punti, sui livelli della vigilia. Consolida i livelli della vigilia il(+0,05%); come pure, sulla parità l'(+0,16%).