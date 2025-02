Banca Centrale di San Marino, estesa da BCE la linea temporanea di liquidità

(Teleborsa) - La(BCSM) comunica che il Consiglio Direttivo della Banca Centrale Europea (BCE) ha deciso dila durata dellaper un importo massimo di 100 milioni di euro a favore di BCSM sottolineando che si tratta del quinto rinnovo e per la prima volta riguarda un periodo di 24 mesi.Tale linea di liquiditàè stata assunta dalla BCE per consentire a BCSM di far fronte a eventuali contingenze eccezionali - determinate dall’attuale contesto internazionale - che potrebbero generare impatti anche sul sistema finanziario sammarinese.La decisione contribuisce a rafforzare le difese a tutela delle economie che hanno adottato l'euro, mitigandoindotte dalle tensioni geo-politiche in atto.