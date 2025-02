BCE, tasso di interesse neutrale rimane nella forchetta 1,75-2,25%

(Teleborsa) - Ildell'Eurozona. Lo comunica la Banca centrale europea () in uno studio che sarà contenuto nel primo Bollettino economico dell'anno.Il tasso di interesse neutrale è un tasso che. Le misure di questo tasso (definito r*) sono in genere costruite come un valore di equilibrio verso cui i tassi di interesse tendono a gravitare nel medio-lungo termine, man mano che gli squilibri aggregati di risparmio e investimento si attenuano e le pressioni inflazionistiche o disinflazionistiche che potrebbero essersi sviluppate come conseguenza di tali squilibri si dissipano.Gli autori del rapporto - Claus Brand, Noemie Lisack e Falk Mazelis - sottolineano che le stime del tasso di interesse naturale forniscono informazioni complementari per le decisioni di politica monetaria e aiutano la comunicazione sulla posizione della politica monetaria, maappropriata in qualsiasi momento."Nella conduzione della politica monetaria, non vi è alternativa all'assunzione di decisioni sulla base di un'- si legge nel rapporto - Nell'area dell'euro, in particolare, l'attenzione di tale valutazione è triplice: le prospettive di inflazione alla luce dei dati economici e finanziari in arrivo, le dinamiche dell'inflazione di fondo e la forza della trasmissione della politica monetaria".Viene anche sottolineato che gli intervalli di stime puntuali da diversi modelli indicano un grado molto elevato di incertezza del modello. Un'ulteriore fonte di incertezza deriva dal fatto che il tasso di interesse neutrale è una, una sfida nota come "filtraggio". Inoltre, diversi campioni di dati e revisioni nei dati retrospettivi amplificano l'impatto dell'incertezza del filtro, portando a grandi variazioni ex post nelle stime puntuali in-sample dl tasso e aggiungendo un ulteriore livello di incertezza.