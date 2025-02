BPER-Sondrio, l'Ad Papa: "Crea valore e punta a difendere nostro posizionamento in Italia"

BPER Banca

Banca Popolare Sondrio

(Teleborsa) -- ha affermato il Presidente di BPERaprendo la conference call con la stampa e gli analisti - è "e che, nelle nostre intenzioni,".Crechiai, ricordando che l'OPS, ha sottolineato "questa operazione poterà, non solo gli azionisti, ma anche famiglie e imprese ed il sistema nella sua globalità". "Siamo convinti che sia possibile costruire insieme una realtà" - ha affermato - "che sa operare con efficacia".Prendendo la parola,ha voluto precisare che l'operazione èed "ha ricevutonel mondo bancario italiano", perché si è ritenuto"Oggi noi siamo la terza banca del Paese - ha ricordato - quindi abbiamo ritenuto opportuno proteggere nostro posizionamento dimensionale. Saremo una banca a presenza nazionale, con forte posizionamento territoriale nel Nord Italia", dove le due banche hanno una quota di mercato molto forte, che in alcuni casi (Lombardia) supera il 20%. A fine operazione, le due banche conteranno sue con pochissime sovrapposizioni.Papa ha spiegato chenelle regioni in cui ha una "maggiore penetrazione", così come fatto con aggregazioni effettuate in precedenza, come Carige e Monte di Lucca., ha ribadito l'Ad, spiegando che il radicamento al territorio è il "punto di forza" e ciò che "caratterizza" le due realtà.L'unione fra BPER e Popolare di Sondrio creerà una realtà con- ha sottolineato Papa - e coneuro edi euro. Stime che l'Ad definisce. L'unione fra le due banche - ha aggiunto - consentirà di effettuare investimenti in innovazione e sicurezza in una misura che le due singole banche non avrebbero potuto effettuare.Parlando del valore dell'OPS, Papa ha spiegato che le valutazioni si sono ribilanciate rispetto al periodo in cui è stato presentato il piano, quando il mercato non "valorizzava BPER per quello che valeva". Nel 2024, BPER ha guadagnato molto (circa 4-4,5 miliardi di capitalizzazione in più) ed è "aumentato l'appeal" della Popolare di Sondrio, pertanto questa operazione ora "genera valore" per entrambe. L'Ad non ha poi voluto commentare l'ipotesi di, rimarcando che c'è stato piuttosto un normalePapa haed ha aggiunto che il prezzo della Popolare Sondrio "riflette il valore intrinseco della banca, per tutto il valore che può esprimere", mentre non è così per BPER, e che, quindisarebberoAlle domande se l'operazione fosse stata in qualche modo anticipata ai vertici della Popolare di Sondrio ed alla controllante Unipol, Papa ha risposto di averieri sera dopo il CdA e di aver fatto lo stesso con il management di Unipol che ora, "farà le sue valutazioni". Alla domanda se fosse stato, la la risposta è stata affermativa, perché "qualunque cosa di serio deve partire sempre da rispetto istituzioni, non si crea valore e sostenibilità se non si crea nell'interesse dei cittadini, delle imprese e delle persone che lavorano dentro le due banche".Parlando più in generale del panorama nel comparto bancario e delle numerose operazioni emerse nell'ultimo periodo, l'Ad di BPER ha affermato che ", che prima non c'erano" e che, questa situazione la vedo positivamente". "Nessun vincitore , né perdente", ha precisato rispondendo ad una domanda, in quanto "vince il mercato: avremo banche più forti, in grado di offrire più attività e supportare la crescita dell'economia italiana".La fusione - ha spiegato Papa -e sempre concordate con i sindacati, mentre si portano avanti nuove assunzioni dalle università ed in sostituzione del normale ricambio generazionale.