Calderone: il governo valuta la proroga della cassa integrazione per la moda

(Teleborsa) - "Massima disponibilità a valutare insieme con le Regioni le modalità di. Proseguirà il confronto con i territori e le parti sociali per circoscrivere le priorità dei settori interessati e accompagnare le imprese in questa fase di crisi. Lavoriamo congiuntamente al Mimit proprio per individuare soluzioni di sistema: la tè priorità del governo Meloni".Ad affermarlo il, aprendo l'incontro con le amministrazioni regionali sui cui territori insistono situazioni di crisi nel comparto moda, alla presenza anche delUn approfondimento utile alla valutazione dell'andamento della cassa integrazione straordinaria accordata nell'ottobre scorso con il decreto legge n. 160/2024, in vigore fino al 31 gennaio 2025 per effetto delle modifiche introdotte in sede di conversione dalla legge n. 199/2024, dice il ministero del Lavoro, anche a valle della richiesta di rifinanziamento del trattamento di integrazione salariale in deroga per tutto il 2025.