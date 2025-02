Credem, banca ben posizionata per affrontare le sfide future

Credem

(Teleborsa) - Solidità patrimoniale e qualità degli asset consentono al Gruppodi posizionarsi in un "contesto competitivo in modo eccellente" per affrontare le sfide future. La gestione patrimoniale presenta un risultato operativo superiore alla media dei concorrenti". E' quanto si evince dalle slide di presentazione dei risultati 2024 del Gruppo bancario, presentati dal Direttore Generale, Angelo Campani, che hanno mostrato, nel periodo, un utile in aumento del 10,3% a 620 milioni di euro.“In uno scenario macroeconomico e sociale caratterizzato da frequenti discontinuità ed all'interno di un settore bancario che sta vivendo una profonda fase evolutiva, sia per la forte spinta tecnologica, sia per un contesto competitivo caratterizzato da ipotesi di consolidamento, ritengo chee più in generale a tutti coloro che cooperano con il Gruppo", ha dichiarato Angelo Campani, Direttore Generale Credem.", ha proseguito Campani, "in cui la nostra strategia di crescita organica ha continuato a generare risultati di assoluto rilievo, con costante sviluppo di tutti gli aggregati bancari. Stiamo proseguendo con decisione negli investimenti per l'evoluzione tecnologica e digitale e possiamo beneficiare di un solido posizionamento competitivo grazie al nostro modello di offerta che ci garantisce ricavi diversificati, anche in uno scenario di riduzione dei tassi. Per il futuro puntiamo a proseguire il nostro percorso di sviluppo, mantenendo saldo l'orientamento a creare valore sostenibile anche nel lungo periodo", ha detto il top manager.