Credem, gruppo conferma ottima diversificazione dei ricavi

Credem

(Teleborsa) - Il Gruppoha confermato un'ottima diversificazione dei ricavi. L'NII (Net Interest Income) ha rappresentato il 52% del totale. Continua a crescere il contributo delle componenti commissionali ricorrenti, che rappresentano il 40% dei ricavi totali, confermando l’efficacia della Federation of Business nel creare valore nei diversi scenari di mercato. E' quanto si evince dalle slide di presentazione dei risultati 2024 del Gruppo Credem, presentati dal Direttore Generale, Angelo Campani, che hanno mostrato, nel periodo, un utile in aumento del 10,3% a 620 milioni di euro.Continuano le ottime performance delle Commissioni di Gestione Patrimoniale e Brokeraggio, a 124 milioni, grazie anche alle ottime dinamiche di produzione netta degli ultimi trimestri e al buon esito di alcuni collocamenti effettuati nel quarto trimestre 20224, mentre le Commissioni Bancarie ammontano a 51,7 milioni.raggiungono i 9,8 milioni nell'ultimo trimetre 2024 e i Ricavi Assicurativi rimangono elevati, a 23,9 milioni di euro, grazie all’andamento dei proventi finanziari e alla presenza di alcune commissioni di over performance per oltre 1 milione.L’andamento deiinclude nel quarto trimestre 2024 un’ulteriore componente di spesa dei costi amministrativi pari a quasi 7 milioni per l’evoluzione dell’infrastruttura tecnologica per l’introduzione di nuove tecnologie cloud, in linea con la pluriennale ‘roadmap to cloud’ del Gruppo. L'andamento del Payroll è stato influenzato sia dall'ultimo aumento contrattuale di settembre sia da alcune componenti variabili direttamente correlate all'eccellente performance dei ricavi.Laha raggiunto i 4,7 miliardi di euro: forte performance della raccolta netta da Asset Management e Insurance che ha superato i 1,3 miliardi, posizionando il Gruppo in una posizione eccellente per il prossimo scenario di tassi di "nuova normalità"; la raccolta netta si è attestata a 1,3 miliardi di euro mentre laha raggiunto circa 2,1 miliardi di euro.