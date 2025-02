de Guindos (BCE): non abbiamo percorso predeterminato, procediamo con molta prudenza

(Teleborsa) - Alla"la traiettoria per la politica monetaria è relativamente chiara, verso la riduzione della restrizione monetaria", ma dato, mai così alta come dai tempi della Covid, l'istituzione deve procedere con "molta prudenza" nelle sue mosse, su cuiE sui tassi di interesse "decidiamo in funzione dell'evoluzione dell'inflazione". Lo ha affermato il vicepresidente della Bce, lo spagnolo Luis de Guindos, intervenendo a Madrid a una conferenza.- ha detto -. In generale il, ma penso che il momento attuale abbia un livello di incertezza ai valori più elevati dai tempi della Covid".Tutto questo" e dai rischi di dispute commerciali sui dazi. Quanto alla situazione economica nella zona euro, "i dati mostrano che i consumi non hanno pienamente recuperato, nonostante un quadro positivo del mercato del lavoro. Le prospettive per l'anno appena iniziato sono di un certo recupero, speriamo che il consumo si riprenda in parte, tuttavia ci sono le ombre di quelle che possono essere le politiche economiche", ha proseguito l'esponente della Bce. Nel frattempo "l'inflazione si è molto ridotta" anche se negli ultimi mesi è risalita attorno al 2,5%. La BCE ha come obiettivo una inflazione al 2%.ha sottolineato come "In Paesi come la Spagna, il Portogallo e l'Italia, dove c'è una quota di mutui a tasso variabile molto maggiore, la nostra politica monetaria", dove questa quota è più bassa.