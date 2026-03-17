Dexelance, Equita taglia target price con outlook prudente per contesto mercato e geopolitico

(Teleborsa) - Equita ha abbassato a 5,60 euro per azione (-3%, incorporando l'aumento di capitale ai prezzi attuali) il target price su Dexelance , gruppo industriale diversificato tra i leader italiani nel design, luce e arredamento di alta gamma, confermando la raccomandazione "Buy" sul titolo.



Gli analisti hanno limato le stime sul fatturato FY dell'1% (crescita +2% vs. prec. +4% per maggiore prudenza sul Residenziale) e tagliato l'EBITDA adj. del 7% per minore leva operativa e maggiore prudenza sul mix di Mohd e del Luxury Contract, ma crede che la società è in linea coi piani sui risparmi attesi (marketing/vendita/personale), che saranno più visibili dal secondo semestre. L'impatto sulla valutazione è pressoché compensato dal minore indebitamento a fine 2025.



Il titolo tratta con EV/EBIT 2026-27 di 9,4x-8,2x, a sconto del 15-20% circa rispetto ai peers. "Il contesto di mercato non sta ancora fornendo il supporto auspicato, ma vediamo comunque l'aumento di capitale come importante leva per consentire a Dexelance nel frattempo di acquisire maggiore solidità finanziaria (D/EBITDA post-aucap circa 2x ipotizzando l'intero importo di 50 milioni di euro) e a tendere continuare così il proprio percorso di M&A", si legge nella ricerca.

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