Goldman Sachs: relativamente cauti sulle prospettive macro e di mercato per Europa

Goldman Sachs

(Teleborsa) - Lenegli ultimi 12 mesi. Lo fa notareche restaper l'Europa: l'incertezza sull'Europa rimane elevata nel primo trimestre, in particolare a causa del rischio di dazi statunitensi. Infatti, dalle elezioni statunitensi, le preoccupazioni tariffarie hanno generato un numero crescente di movimenti estremi nel FX, più che in altri asset.Di conseguenza, la determinazione dei prezzi di mercato implica una. Per l'Europa in particolare, i mercati stanno valutando un'alta probabilità di movimenti più ampi ma simmetrici in EUR/USD tra gli altri cross FX, un rischio di ribasso maggiore per i tassi front-end e un rischio di coda ridotto per le azioni nella maggior parte dei paesi e dei settori. Nel complesso, "i mercati stanno valutando una probabilità in linea di movimenti al ribasso, ma una probabilità inferiore di movimenti al rialzo rispetto ai rendimenti passati sugli asset europei", si legge in una ricerca sul tema.Gli asset europei potrebbero comunque anche offrireconcome le prossime elezioni tedesche, un potenziale accordo Russia/Ucraina o pivot accomodanti BCE/BoE e un punto di partenza di posizionamento ribassista.