MAIRE, diritto di recesso esercitato su sole 50 azioni: delibera voto maggiorato efficace

MAIRE

(Teleborsa) -, gruppo quotato su Euronext Milan e attivo nella trasformazione delle risorse naturali, ha reso noto che il(da parte degli azionisti di che non hanno concorso all'approvazione della delibera di potenziamento del voto maggiorato assunta) è stato, pari a circa lo 0,0000152% del capitale sociale, per un controvalore complessivo di liquidazione pari a 369,25 euro.In considerazione del numero estremamente esiguo di azioni per le quali è stato esercitato il diritto di recesso, non risulta avverata la condizione risolutiva cui era subordinata l'efficacia della. Le azioni dei soci recedenti saranno acquistate dalla società.