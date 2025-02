Nusco, ricavi in diminuzione a 51,2 milioni di euro nel 2024

Nusco

(Teleborsa) -, società quotata sul mercato Euronext Growth Milan e attiva nel settore degli infissi, ha chiuso ilconpari a 51,2 milioni di euro (56,7 milioni di euro al 31 dicembre 2023), di cui circa 21,2 milioni di euro generati dalla controllata Pinum Doors & Windows, (in crescita del +3,9% rispetto ai 20,4 milioni di euro al 31 dicembre 2023).Al 31 dicembre 2024, ildel Gruppo da evadere risulta essere pari a 14,2 milioni di euro, con una crescita del + 25,7% (11,3 milioni di euro al 31 dicembre 2023), di cui 7,4 milioni di euro, +51,0% (4,9 milioni di euro al 31 dicembre 2023) derivanti dalleattività di Pinum.Prosegue le sono in corso di realizzazione l'insieme delle attività per cui Nusco nel 2024 è stata ammessa alle agevolazioni del Decreto n. 183 con quasi 2 milioni di euro a fondo perduto e oltre 1,7 in finanziamento agevolato, a fronte di un programma di investimenti pari a 4,78 milioni di euro nell'unità produttiva di Nola che porteranno notevoli benefici sia in termini di produttività che economici. La rinnovata linea produttiva, infatti, permetterà di aumentare la capacità produttiva del 20%."Anche quest'anno, Nusco ha raggiunto un traguardo significativo, in un mercato in continua evoluzione, riuscendo a consolidare il proprio posizionamento - ha commentato l'- Confermiamo il nostro impegno per uno sviluppo solido, sostenibile e orientato all'innovazione, rimanendo focalizzati sul rafforzamento del nostro brand nell'ottica di un'efficace strategia di espansione in Italia e all'estero".