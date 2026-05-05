Nusco, portafoglio ordini in forte crescita (50,3%)

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di Nusco , società attiva nella produzione e commercializzazione di porte per interni e infissi in legno, PVC, alluminio e ferro a marchio "NUSCO", quotata sul segmento Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, ha approvato in data odierna i risultati preliminari al 31 marzo 2026 che, la società precisa, non sono assoggettati a revisione legale dei conti né a verifica da parte del collegio sindacale.



I ricavi consolidati preconsuntivi sono stati pari ad Euro 12,3 milioni (Euro 12,5 milioni al 31 marzo 2025), di cui Euro 5,1 milioni (Euro 5,6 milioni nello stesso periodo del 2025) generati dalla controllata PinumDoors & Windows S.r.l..



Al 31 marzo 2026 il portafoglio ordini del Gruppo da evadere risulta essere in forte crescita pari a Euro 22,1 milioni (Euro 14,7 milioni al 31 marzo 2025, + 50,34%), di cui 13,9 milioni (Euro 8,0 milioni al 31 marzo 2025) relativi a Pinum.



In questi primi tre mesi del 2026, Nusco ha consolidato la propria solidità economico-finanziaria nonostante il permanere di un contesto di mercato complesso, anche attraverso operazioni straordinarie. In data 30 gennaio 2026, l’Assemblea straordinaria degli azionisti di Nusco S.p.A. ha approvato l’acquisizione del 99,94% del capitale sociale di Nusco Immobili Industriali S.r.l., società attiva nello sviluppo immobiliare e riconducibile alla famiglia Nusco. Il portafoglio immobiliare conferito, composto da asset industriali e commerciali già ultimati o in fase avanzata di sviluppo, rappresenta non solo una base patrimoniale solida e tangibile, ma anche un fattore abilitante per lo sviluppo industriale del Gruppo, con benefici attesi in termini di efficienza operativa, ottimizzazione logistica e maggiore flessibilità nella gestione della capacità produttiva.

Con l’integrazione di Nusco II, il Gruppo evolve verso un modello industriale-immobiliare integrato, in grado di generare sinergie tra produzione, distribuzione, gestione e sviluppo degli asset, migliorando la resilienza del business e riducendo l’esposizione alla volatilità dei canali tradizionali retail e wholesale.

La controllata PinumDoors & Windows, pur registrando una flessione dei ricavi nel periodo rispetto al primo trimestre 2025, continua a rappresentare un asset strategico per il Gruppo, contribuendo in maniera significativa al portafoglio ordini complessivo e al presidio dei mercati internazionali.



In particolare, il contributo di Pinum al portafoglio ordini, pari a Euro 13,9 milioni, evidenzia una solida pipeline commerciale, che supporta le prospettive di recupero dei volumi nei prossimi trimestri.



Guerino Vassalluzzo, Presidente e Amministratore Delegato di Nusco, dichiara: “I risultati del primo trimestre confermano la solidità del nostro modello di business in un contesto macroeconomico ancora sfidante. La crescita significativa del portafoglio ordini rappresenta un segnale molto positivo, che ci consente di affrontare i prossimi mesi con maggiore visibilità e fiducia. La dinamica registrata da Pinum nel trimestre riflette l’andamento del mercato, ma il livello degli ordini acquisiti ci rende fiduciosi su un progressivo recupero nei prossimi mesi. Parallelamente, continuiamo a investire in operazioni strategiche, come l’integrazione di Nusco Immobili Industriali, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente la nostra struttura e sostenere una crescita duratura e profittevole nel medio-lungo periodo".

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