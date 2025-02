Pop Sondrio, Pedranzini: mercato apprezza nostro titolo e penalizza BPER

BPER

Banca Popolare di Sondrio

(Teleborsa) - "Ieri sera, dopo la conference call con gli analisti con cui abbiamo comunicato i risultati di preconsuntivo migliori nella storia della Banca, è giunta la notizia del lancio di un'offerta pubblica di scambio disu. Il mercato oggi ha reagito apprezzando ulteriormente il nostro titolo e penalizzando quello di BPER". Lo scrive il consigliere delegato e direttore generale di Banca Popolare di Sondrio,, in una lettera inviata ai dipendenti del gruppo."Il consiglio di amministrazione si riunirà nei prossimi giorni per esaminarla ed esprimere le proprie valutazioni, allo scopo di, in primis gli azionisti e i dipendenti", spiega Pedranzini."Ile gli ottimi risultati ne sono la testimonianza - evidenzia il banchiere - Grazie alle qualificate competenze di tutte e tutti voi e al vostro lodevole impegno continueremo a garantire alla clientela l'eccellenza dei nostri servizi, guardando con fiducia e determinazione agli obiettivi che abbiamo davanti e al futuro del nostro Gruppo, pure facendo leva sul nuovo piano industriale in preparazione. Nel rinnovare il mio apprezzamento per il Vostro buon operato, rafforziamo la dedizione e il fervore che ci caratterizzano nel perseguire assieme gli obiettivi della nostra banca".