Sanatorie fiscali, Federcontribuenti lancia l'allarme: "A rischio l'equità fiscale e la sopravvivenza di imprese e famiglie"

(Teleborsa) - ''Lo stop alla rateizzazione del debito, evidenziato dalla prima presidente Margherita Cassano, rischia di mettere in ginocchio migliaia di contribuenti e aziende, riportando il Paese a un sistema fiscale rigido e punitivo, che in passato ha generato più danni che benefici. Questo pronunciamento della Cassazione arriva nello stesso momento in cui la Corte Europea dei Diritti Umani ha contestato all'Italia i superpoteri di Entrate e Guardia di Finanza sulle verifiche fiscali". È quanto sottolineai esprimendo forte preoccupazione per la recentePer ilquanto affermato dalla Cassazione (''le sanatorie fiscali – scrive la Suprema Corte – possono sembrare una soluzione rapida per risolvere il contenzioso, ma ci sono rischi per l'equità e l'efficienza del sistema fiscale italiano'') ''è uno scenario allarmante, che – afferma– pone un interrogativo cruciale: senza la possibilità di rateizzare, come potranno i contribuenti saldare i propri debiti? L'unica alternativa concreta sarebbe un'ondata di pignoramenti, con effetti devastanti sull'economia reale. Per chi non dispone di beni aggredibili, il rischio è quello di trasformare il sistema fiscale in un meccanismo inefficace, capace solo di generare insolvenze senza garantire un effettivo recupero delle somme dovute''.avverte che questa strada potrebbe condurre a un ritorno alle maxi sanzioni, già sperimentate in passato da Equitalia con esiti disastrosi. ''Un approccio – secondo il– che non farebbe altro che aggravare la situazione, innescando una spirale di debiti irrecuperabili e mettendo in difficoltà imprese e famiglie''. Se questa impostazione verrà confermata sottolinea l'associazione, ''si tornerà ai problemi dei primi anni 2000, quando un fisco punitivo e intransigente ha portato al collasso migliaia di attività economiche, con gravi ripercussioni sul tessuto produttivo e sociale del Paese''.Per questo,''affinché venga garantita una fiscalità equa e sostenibile, capace di conciliare il principio della legalità con la tutela di cittadini e imprese, evitando di compromettere ulteriormente la già fragile ripresa economica''.