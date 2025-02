Turchia, Banca centrale alza stime sull'inflazione

(Teleborsa) - Laha ritoccato all'insù le sue stime sull'inflazione per l'anno in corso.L'istituto, guidato dal, prevede che, nel mese di dicembre, l'inflazione toccherà il 24% e non il 21% come precedentemente stimato. L'anno successivo, nel 2026, il tasso dei prezzi calerà al 12% e all'8% alla fine del 2027.in materia di politica monetaria per garantire la continuazione della disinflazione", ha detto Karahan.La Banca centrale, a fine gennaio, ha tagliato il suo tasso di interesse, portandolo al 45%.