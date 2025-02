Banca Ifis, Geertman: fiducioso su operazione illimity, azionisti ne apprezzeranno la logica

Banca Ifis

(Teleborsa) - L' offerta di Banca Ifis su illimity ha una "chiara logica industriale e gli azionisti la apprezzeranno". Lo ha detto l', nel corso della conference call sui risultati 2024 , in merito all'Opas lanciata su, il cui prospetto è stato depositato in Consob lo scorso 27 gennaio.Geertman ha sottolineato che si è trattato di "un'opportunità alla fine del piano" e "avevamo la disponibilità di capitale per farlo" . "Abbiamo fatto un'offerta 'market friendly' in modo simmetrico. Siamo fiduciosi che gli azionisti vedranno la logica di questa transazione, la potenzialità dell'operazione". E' un'offerta "ragionevole" tra "due aziende complementari", non "abbiamo molto altro da dire su questo", ha aggiunto il top manager.