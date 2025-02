Directa Plus, nuovo contratto e rinnovo in campo ambientale

Directa Plus

(Teleborsa) -, società italiana quotata sull'AIM di Londra e fornitore leader di prodotti a base di nanopiastrine di grafene per l'utilizzo nei mercati consumer e industrial, ha annunciato che Setcar, la sussidiaria ambientale del gruppo, si è assicurata unda 1,5 milioni di euro con Midia International e unda 1,1 milioni di dollari con Ford Otosan."Stiamo assistendo a un, sia con clienti nuovi che di lunga data - ha commentato, fondatore e CEO di Directa Plus - Queste vincite di contratti sono la prova del valore fornito dalle soluzioni innovative di Setcar e dalla crescente pipeline di opportunità del Gruppo. A giugno 2024, Directa Plus ha aumentato la sua partecipazione in Setcar per migliorare le sue prestazioni e offrire maggiori rendimenti agli azionisti. Vediamo interessanti opportunità di crescita in quest'area, come indicato da queste vincite di contratti".