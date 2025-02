Edil San Felice verso emissione di bond sustainability-linked da 4 milioni di euro

Edil San Felice

(Teleborsa) - Il CdA di, operatore attivo nel settore delle manutenzioni di infrastrutture critiche in Italia e quotato su Euronext Growth Milan, ha deliberato l'emissione di un, non convertibile, sottoscrivibile esclusivamente da investitori qualificati, anche in caso di successiva circolazione.La data di emissione è stata stabilita entro il 31 marzo 2025 e la società hanazionali che hanno mostrato interesse alla sottoscrizione del sustainability-linked bond.Il prestito obbligazionario avrà un ammontare nominale complessivo massimo di, composto da quaranta obbligazioni dal valore nominale unitario di 100.000 euro ciascuna non frazionabile, con durata pari a 5 anni dalla data di emissione.Le risorse finanziarie rivenienti dall'eventuale emissione sarannoper il periodo 2024-2027. In particolare, i fondi raccolti verranno destinati al sostegno di iniziative legate alle energie rinnovabili, all'efficienza energetica, alla gestione sostenibile delle risorse idriche, nonché all'acquisto di automezzi e attrezzature tecnologicamente avanzate per i cantieri su tutto il territorio italiano.