ICOP, Kepler Cheuvreux avvia copertura con Buy e TP a 10,8 euro

ICOP

(Teleborsa) - Kepler Cheuvreux hasul titolo, società di ingegneria del sottosuolo quotata su Euronext Growth Milan e tra i principali operatori europei in ambito microtunneling e fondazioni speciali, con una raccomandazione "" e un target price diper azione (upside potenziale del 35%).Secondo gli analisti, ICOP ha. Dopo essersi assicurata un enorme backlog che offre un'elevata visibilità nei prossimi due anni e aver perseguito una pipeline commerciale con un'elevata probabilità di essere convertita in nuovi ordini, a luglio 2024 ha raccolto 30 milioni di euro in nuovo capitale per finanziare un accordo trasformativo. L'M&A negli Stati Uniti segnerebbe l'ingresso di ICOP in uno dei mercati infrastrutturali più grandi e dinamici al mondo, sostenuto dai suoi oltre 50 anni di esperienza in lavori di ingegneria sotterranea specializzati. "Finora, la società ha mantenuto le sue promesse, testimoniando le solide opportunità di crescita autonoma, sostenute da enormi investimenti in reti elettriche e reti del gas in Italia e in Europa", si legge nella ricerca.I contratti già assicurati offrono un'elevata visibilità fino al 2026. Kepler prevede che isaliranno da 112 milioni di euro nel 2023 a circa 420 milioni di euro nel 2026, mentre l'è destinato a raggiungere circa 60 milioni di euro nel 2026 (un CAGR 2023-26 del 62%) con una crescita più che proporzionale dell'(+155%) e dell'(+94%). In particolare, evidenzia la forte leva finanziaria a livello di EBIT, poiché la società aveva già aumentato la propria base di attrezzature per soddisfare l'assunzione di ordini, riducendo così la necessità di ulteriori capex e D&A correlati.Nell'elaborare la propria strategia di crescita, il management di ICOP ha chiaramente indicato che l'M&A nel mercato statunitense è una delle ragioni principali dell'IPO. In origine, l'obiettivo era una società di fondamenta profonde con ricavi annuali di circa 20-30 milioni di euro e un margine EBITDA di circa il 15-20%. In effetti, ICOP intende entrare nel mercato statunitense attingendo alle competenze di un management locale qualificato, ampliando gradualmente la gamma di attività e successivamente introducendo l'attività di microtunnelling. Tuttavia, Kepler comprende che il. Sulla base di un approccio prudente, stima che un'acquisizione negli Stati Uniti potrebbe comportare un incremento di 1,2-2,8 euro ad azione, il che implica un rialzo del 13-37% rispetto agli attuali prezzi di mercato.