Integrae SIM, Gabriele Villa nominato Condirettore Generale

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di, intermediario leader sul mercato Euronext Growth Milan, hadella società, con decorrenza dal 10 febbraio 2025.Villa porta con sé, maturata attraverso incarichi di rilievo in primarie istituzioni del settore. Negli ultimi cinque anni è stato in(per ultimo come Amministratore Delegato e Direttore Generale), mentre in precedenza ha lavorato per(Direttore Business Development e Capital Markets) e per Borsa Italiana-"Sono entusiasta di entrare a far parte di Integrae SIM in un- ha dichiarato Villa - L'obiettivo sarà quello di mettere a disposizione la mia esperienza per rafforzare ulteriormente il posizionamento della società e affrontare con successo le sfide e le opportunità offerte dal mercato".Gabriele Villa. Nel 2023 Banca Valsabbina ha acquisito la maggioranza di Integrae SIM da Arkios Italy. Nel capitale della SIM è presenta anche Simone Sinai.