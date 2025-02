Mondadori, rilevate 52.500 azioni proprie

Mondadori

(Teleborsa) -, nell'ambito dell'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie, ha comunicato di aver, tra il 3 e il 7 febbraio 2025, complessivamente(pari allo 0,020% del capitale sociale) al prezzo unitario medio di 2,17845 euro per unpari aA seguito delle operazioni finora effettuate, il gruppo editoriale detiene 1.075.924 azioni proprie pari allo 0,4115% del capitale sociale.Sul listino milanese, oggi, chiusura in rosso per, che termina la seduta segnando un calo dell'1,63%.