Pescare Show, +50% di visitatori per il debutto del salone di IEG

(Teleborsa) - È la fiera dicon il territorio della Riviera il nuovo punto di riferimento nazionale per la passione e il business dellae della. La prima edizione riminese della manifestazione disi è conclusa oggi con un incremento del 50% deida tutta la Penisola. Un appuntamento che ha accolto per tre giorni l’intera community di esperti e appassionati di ogni età con un format rinnovato e uno stretto legame con il territorio e le nuove tendenze. Rimini, con la sua tradizione legata al mare e la sua vocazione nell’ospitare eventi di rilievo internazionale anche per loe il, si è dimostrata infatti la cornice ideale per un’edizione che registrato anche un +90% di visitatori internazionali, tra cui i buyer della grande distribuzione europea di filiera.Lo svolgimento dia Rimini ha visto un aumento degli, con oltre 100 brand rappresentati. L'offerta si è arricchita con nuovi marchi della nautica e dell’elettronica, oltre a sviluppare proposte di kayak e motonautica. La fiera e le attività collaterali hanno messo in mostra tutte le tecniche, con un focus sulla pesca in mare e nuove tendenze come Tenkara, lancio Spey, street fishing e Light Rock Fishing. Un successo anche le proposte del turismo di pesca, con un'area dedicata a offerte nazionali e internazionali a testimonianza della crescita generale del segmento su ogni livello.Il successo premia ladi IEG, condivisa con associazioni di categoria ed espositori, di portare la principale manifestazione nazionale di settore in un territorio d’elezione per la pratica della pesca in tutte le sue forme. Grazie al consolidamento della partnership con, che con le premiazioni degli azzurri ha portato in fiera oltre 300 atleti, la manifestazione ha accolto anche intere famiglie con attività ludiche ad alto coinvolgimento per i bambini. Inoltre, la configurazione del quartiere fieristico modulata tra spazi interni ed esterni si è rivelata ideale per il pubblico: nell’area piscine anche le dimostrazioni di lancio dei personaggi di riferimento europeo con la presenza di- European Fly Fishing Association, per uno spessore internazionale anche grazie alla partnership con- International Game Fish Association assieme alPescare Show Rimini ha avuto un legame forte con il, promuovendo insieme al Comune iniziative legate alla sostenibilità e alla sensibilizzazione ambientale. Apprezzate le iniziative e competizioni “”, a partire dalal, fino alla competizione di moto d'acqua cronometrata nellae leal Club Nautico di Rimini.Prossima tappa del 2025 della manifestazione sarà alla, dove dal 21 al 23 marzo si terrà la seconda edizione di Pescare Show Napoli. Già fissate le date dell’edizione riminese del prossimo anno: dal 13 al 15 febbraio 2026, in Fiera di Rimini.