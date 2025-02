Seduta moderatamente positiva a New York

Dow Jones

(Teleborsa) - Seduta in lieve rialzo per Wall Street, con il, che avanza a 44.429 punti; sulla stessa linea, l'avanza in maniera frazionale, arrivando a 6.066 punti. Sale il(+1,3%); sulla stessa linea, positivo l'(+0,75%).Gli investitori guardano ai dazi, alle trimestrali e ai dati macroeconomici in calendario questa ottava, a partire da mercoledì con i prezzi al consumo americani. A metà settimana, è attesa anche la testimonianza semestrale, in Congresso, del presidente della Federal Reserve, Jerome Powell.In tema di dazi, nel weekend, il presidente americano, Donald Trump, ha annunciato l'intenzione di annunciare tariffe del 25% su tutte le importazioni di acciaio e alluminio.Per quanto riguarda le trimestrali, McDonald's ha alzato il velo sui risultati degli ultimi tre mesi, con un EPS adjusted in linea con le attese degli analisti. Nei prossimi giorni, sono previsti i conti di Coca-Cola, Shopify, Cisco e Applied Materials e tanti altri, come nel settore sanitario Moderna e nel mondo cripto Coinbase.Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+1,81%),(+1,66%) e(+0,84%). Il settore, con il suo -0,79%, si attesta come peggiore del mercato.del Dow Jones,(+4,41%),(+4,34%),(+2,81%) e(+1,70%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,14%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,64%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,47%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,13%.Tra idel Nasdaq 100,(+5,95%),(+4,64%),(+4,34%) e(+4,26%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -7,14%.Pesante, che segna una discesa di ben -5,29 punti percentuali.Pensosa, con un calo frazionale dell'1,47%.