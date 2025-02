Borse europee sulla parità, cautela su dazi e audizione Powell

Unicredit

(Teleborsa) -, in linea con i principali mercati di Eurolandia.Giornata all'insegna della cautela sui mercati europei. La Presidente della Commissione Europea,, ha fatto sapere che l'UE reagirà ai nuovi dazi annunciati dagli USA sulledi acciaio ed alluminio anche dalla UE. "Mi rammarico profondamente della decisione degli Stati Uniti di imporre dazi sulle esportazioni europee di acciaio e alluminio", ha esordito la numero uno di Bruxelles, ricordando che "le tariffe sono tasse: dannose per le imprese, peggiori per i consumatori".C'è attesa anche per l'audizione semestrale al congresso del presidente della FEDe delle indicazione che potrebbero arrivare sulle prossime evoluzioni di politica monetaria.A Piazza Affari seduta dominata dalla performance negativa diche sconta un effetto di "sell the news" dopo la pubblicazione dei buoni risultati del 2024, con volumi superiori alla media e che a metà seduto sfiorano iL'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,11%. L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,18%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua gli scambi, con un aumento dell'1,36%, a 73,31 dollari per barile.Sulla parità lo, che rimane a quota +112 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,51%.senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi, ferma, che segna un quasi nulla di fatto, e trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia.Sostanzialmente stabile Piazza Affari, che continua la sessione sui livelli della vigilia, con ilche si ferma a 37.289 punti; sulla stessa linea, resta piatto il, con le quotazioni che si posizionano a 39.560 punti.In frazionale progresso il(+0,33%); con analoga direzione, poco sopra la parità il(+0,33%).di Milano, troviamo(+2,49%),(+1,62%),(+1,60%) e(+1,52%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,06%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dell'1,22%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,88%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,81%.di Milano,(+3,88%),(+2,88%),(+2,25%) e(+1,69%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,83%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,70%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,58%.Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,30%.