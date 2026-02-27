Avvio cauto per il Vecchio Continente, a Milano scivola MPS dopo il piano

(Teleborsa) - Avvio prudente per le principali borse del Vecchio Continente
, all'indomani dei cali messi a segno da Wall Street, zavorrato da Nvidia, nonostante gli ottimi risultati trimestrali, con i riaccesi timori legati all’intelligenza artificiale. La cautela regna anche sulla piazza di Milano che si posiziona sulla linea di parità: da un lato emerge l'avanzata di Prysmian
, all'indomani delle rassicurazioni dell'Ad Battaini
circa i risultati 2025 "eccezionali" e la strategia di espansione per linee esterne, dall'altro in coda Banca Monte dei Pachi di Siena
e Mediobanca dopo il piano al 2030
della banca senese che punta con forza sull'integrazione con Piazzetta Cuccia.
L'Euro / dollaro USA
continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,18%. L'Oro
mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 5.177,7 dollari l'oncia. Seduta in lieve rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che avanza a 65,77 dollari per barile.
Aumenta di poco lo spread
, che si porta a +61 punti base, con un lieve rialzo di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,31%. Tra gli indici di Eurolandia
piatta Francoforte
, che tiene la parità, senza spunti Londra
, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi, e ferma Parigi
, che segna un quasi nulla di fatto.
Sostanzialmente stabile Piazza Affari, che continua la sessione sui livelli della vigilia, con il FTSE MIB
che si ferma a 47.379 punti; sulla stessa linea, resta piatto il FTSE Italia All-Share
, con le quotazioni che si posizionano a 50.079 punti.
In frazionale calo il FTSE Italia Mid Cap
(-0,35%); con analoga direzione, poco sotto la parità il FTSE Italia Star
(-0,28%).
Tra le migliori azioni italiane
a grande capitalizzazione, tonica Prysmian
che evidenzia un bel vantaggio del 3,64%.
In luce Saipem
, con un ampio progresso dell'1,70%. Piccolo passo in avanti per Buzzi
, che mostra un progresso dell'1,49%. Composta Italgas
, che cresce di un modesto +1,44%.
I più forti ribassi, invece, si verificano su Banca MPS
, che continua la seduta con -2,84%. Calo deciso per Mediobanca
, che segna un -2,26%. Contrazione moderata per Stellantis
, che soffre un calo dell'1,06%. Sottotono Amplifon
che mostra una limatura dell'1,01%.
Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione
, Comer Industries
(+2,37%), ERG
(+2,26%), D'Amico
(+1,95%) e Ascopiave
(+1,81%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Ferretti
, che ottiene -2,45%. Sotto pressione BFF Bank
, con un forte ribasso del 2,42%. Soffre Reply
, che evidenzia una perdita dell'1,85%. Preda dei venditori NewPrinces
, con un decremento dell'1,65%.