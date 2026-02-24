Mercati europei chiudono deboli nel giorno dei nuovi dazi Usa al 10%, a Milano pesano i bancari

(Teleborsa) - Si chiude poco mossa la seduta finanziaria delle borse europee
, mentre Wall Street viaggia in frazionale rialzo con l'S&P-500
, che evidenzia un incremento dello 0,57%. A Piazza Affari, che ha chiuso in linea con l'Europa, pesano i titoli bancari
in scia al riaffiorare dei timori sull’impatto dell’intelligenza artificiale
.
Prevale nel complesso un clima di incertezza a causa delle nuove mosse del presidente degli Stati Uniti sul fronte commerciale
. Un nuovo dazio
sulla maggior parte delle importazioni globali è entrato in vigore negli Stati Uniti poco dopo la mezzanotte di martedì, al 10%
, nonostante l'annuncio del presidente statunitense Donald Trump nel fine settimana di imporre un'aliquota del 15%. Ora l'attenzione è però sul primo discorso sullo stato dell'Unione
del secondo mandato Trump, che andrà in scena questa sera prima di una sessione congiunta del Congresso.
Sul fronte nazionale, si è concluso oggi con una domanda superiore all'offerta e rendimenti in calo il collocamento di Btp a 2 anni e Btpei a 5 e 10 anni
per complessivi 4,5 miliardi di euro.
Sostanzialmente stabile l'euro / dollaro USA
, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,179. Vendite diffuse sull'oro
, che continua la giornata a 5.150,6 dollari l'oncia. Prevale la cautela sul mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che continua la seduta con un leggero calo dello 0,28%.
Sui livelli della vigilia lo spread
, che si mantiene a +60 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,32%. Tra i mercati del Vecchio Continente Francoforte
è stabile, riportando un moderato -0,02%, andamento cauto per Londra
, che mostra una performance pari a -0,04%, e guadagno moderato per Parigi
, che avanza dello 0,26%.
A Milano, il FTSE MIB
è sostanzialmente stabile, chiudendo la giornata su 46.652 punti; sulla stessa linea, chiude la giornata senza infamia e senza lode il FTSE Italia All-Share
, che rimane a 49.353 punti.
In frazionale progresso il FTSE Italia Mid Cap
(+0,21%); sulla stessa linea, poco sopra la parità il FTSE Italia Star
(+0,37%).
Tra le migliori azioni italiane
a grande capitalizzazione, su di giri Ferrari
(+4,15%). Ben impostata Lottomatica
, che mostra un incremento del 2,29%. Tonica Leonardo
che evidenzia un bel vantaggio del 2,04%. In luce Prysmian
, con un ampio progresso dell'1,92%.
Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Banca Popolare di Sondrio
, che ha terminato le contrattazioni a -2,77%. Banco BPM
scende del 2,65%. Calo deciso per BPER Banca
, che segna un -2,54%. Sotto pressione Banca MPS
, con un forte ribasso del 2,24%. Tra i protagonisti
del FTSE MidCap, Avio
(+6,03%), Carel Industries
(+5,26%), Fiera Milano
(+4,20%) e GVS
(+3,76%).
Le peggiori performance, invece, si sono registrate su BFF Bank
, che ha chiuso a -6,13%. Soffre Ariston Holding
, che evidenzia una perdita del 2,72%. Preda dei venditori Sesa
, con un decremento del 2,64%. Si concentrano le vendite su Ascopiave
, che soffre un calo del 2,08%.