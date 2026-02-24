Milano 17:35
Mercati europei chiudono deboli nel giorno dei nuovi dazi Usa al 10%, a Milano pesano i bancari

(Teleborsa) - Si chiude poco mossa la seduta finanziaria delle borse europee, mentre Wall Street viaggia in frazionale rialzo con l'S&P-500, che evidenzia un incremento dello 0,57%. A Piazza Affari, che ha chiuso in linea con l'Europa, pesano i titoli bancari in scia al riaffiorare dei timori sull’impatto dell’intelligenza artificiale.

Prevale nel complesso un clima di incertezza a causa delle nuove mosse del presidente degli Stati Uniti sul fronte commerciale. Un nuovo dazio sulla maggior parte delle importazioni globali è entrato in vigore negli Stati Uniti poco dopo la mezzanotte di martedì, al 10%, nonostante l'annuncio del presidente statunitense Donald Trump nel fine settimana di imporre un'aliquota del 15%. Ora l'attenzione è però sul primo discorso sullo stato dell'Unione del secondo mandato Trump, che andrà in scena questa sera prima di una sessione congiunta del Congresso.

Sul fronte nazionale, si è concluso oggi con una domanda superiore all'offerta e rendimenti in calo il collocamento di Btp a 2 anni e Btpei a 5 e 10 anni per complessivi 4,5 miliardi di euro.

Sostanzialmente stabile l'euro / dollaro USA, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,179. Vendite diffuse sull'oro, che continua la giornata a 5.150,6 dollari l'oncia. Prevale la cautela sul mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che continua la seduta con un leggero calo dello 0,28%.

Sui livelli della vigilia lo spread, che si mantiene a +60 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,32%.

Tra i mercati del Vecchio Continente Francoforte è stabile, riportando un moderato -0,02%, andamento cauto per Londra, che mostra una performance pari a -0,04%, e guadagno moderato per Parigi, che avanza dello 0,26%.

A Milano, il FTSE MIB è sostanzialmente stabile, chiudendo la giornata su 46.652 punti; sulla stessa linea, chiude la giornata senza infamia e senza lode il FTSE Italia All-Share, che rimane a 49.353 punti.

In frazionale progresso il FTSE Italia Mid Cap (+0,21%); sulla stessa linea, poco sopra la parità il FTSE Italia Star (+0,37%).

Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, su di giri Ferrari (+4,15%). Ben impostata Lottomatica, che mostra un incremento del 2,29%. Tonica Leonardo che evidenzia un bel vantaggio del 2,04%. In luce Prysmian, con un ampio progresso dell'1,92%.

Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Banca Popolare di Sondrio, che ha terminato le contrattazioni a -2,77%. Banco BPM scende del 2,65%. Calo deciso per BPER Banca, che segna un -2,54%. Sotto pressione Banca MPS, con un forte ribasso del 2,24%.

Tra i protagonisti del FTSE MidCap, Avio (+6,03%), Carel Industries (+5,26%), Fiera Milano (+4,20%) e GVS (+3,76%).

Le peggiori performance, invece, si sono registrate su BFF Bank, che ha chiuso a -6,13%. Soffre Ariston Holding, che evidenzia una perdita del 2,72%. Preda dei venditori Sesa, con un decremento del 2,64%. Si concentrano le vendite su Ascopiave, che soffre un calo del 2,08%.

