Cementir, nuovo piano dopo 2024 in calo. Dividendi progressivi con payout al 20-25%

Cementir Holding

(Teleborsa) -, società del gruppo Caltagirone attiva nel campo delle soluzioni per l'edilizia, ha registratopari a 1.648,8 milioni di euro nel 2024, sono diminuiti del 2,7% rispetto ai 1.694,6 milioni di euro del 2023. La contrazione è stata diffusa in tutte le aree geografiche a eccezione della Turchia e della Svezia, influenzata dalla riduzione dei volumi in alcune regioni e dal forte deprezzamento delle valute in Turchia ed Egitto. Si evidenzia infatti che a cambi costanti 2023 i ricavi sarebbero stati pari a 1.795,7 milioni di euro, in crescita del 6,0% rispetto all'anno precedente.Ilha raggiunto 399,3 milioni di euro, in diminuzione del 5,4% rispetto ai 421,9 milioni di euro del 2023, a seguito dei minori risultati conseguiti in tutte le aree geografiche ad eccezione di Egitto, Turchia e Svezia. L'incidenza del margine operativo lordo sui ricavi si è attestata al 24,2% rispetto al 24,9% del 2023. A cambi costanti 2023, il margine operativo lordo sarebbe stato pari a 432,1 milioni di euro, in crescita del 2,4% rispetto all'anno precedente.Ilsi è attestato a 295,3 milioni di euro, in diminuzione del 6,5% rispetto a 315,8 milioni di euro del 2023. Laal 31 dicembre 2024, pari a 290,4 milioni di euro, è migliorata di 72,8 milioni di euro rispetto ad una posizione di cassa netta di 217,6 milioni di euro al 31 dicembre 2023"Il 2024 è statoper il nostro Gruppo, che ha dimostrato una notevole resilienza nonostante il complesso contesto geopolitico e macroeconomico - ha commentato l'- Ci prepariamo ad affrontare il prossimo triennio con una presenza industriale rafforzata, grazie a: l'ammodernamento del forno 4 in Belgio, che migliorerà l'efficienza attraverso un maggiore impiego di combustibili alternativi; la seconda linea di produzione in Egitto, ora pienamente operativa e capace di generare ricavi aggiuntivi dalle esportazioni; e l'opportunità di decarbonizzare completamente il nostro impianto di Aalborg entro il 2030 con un investimento contenuto. Guardiamo con fiducia rinnovata alle sfide future".Il Consiglio di Amministrazione ha esaminato eddel Gruppo 2025-2027 e del budget 2025. Per ilil Gruppo prevede di raggiungere ricavi consolidati di circa 1,75 miliardi di euro, grazie a una ripresa dei volumi, un aumento dei prezzi trainati dall'inflazione e dall'impatto della tassa danese sulle emissioni di CO2; un margine operativo lordo di circa 415 milioni di euro e una posizione di cassa netta di circa 410 milioni di euro a fine periodo, a parità di perimetro.A finesono previsti ricavi a circa 2 miliardi di euro, margine operativo lordo a circa 465 milioni di euro, cassa netta di circa 700 milioni di euro. Infine, il Piano ipotizza la, corrispondente a un payout ratio compreso tra il 20% e il 25% dell'utile netto di periodo.