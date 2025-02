Comitato per l'autonomia della Popolare di Sondrio: offerta BPER è distruttrice di valore

Banca Popolare di Sondrio

(Teleborsa) - Il Comitato per l'autonomia e l'indipendenza della(BPS) ritiene che l'offerta dialla BPS, ai suoi azionisti, al territorio, alle categorie produttive della Valtellina e degli altri territori dove opera la BPS" e spera che che "i tanti azionisti della BPS rifiutino questa operazione perdente per loro, per la loro storica banca, per il loro territorio, per il nostro Paese".Se l'OPS avrà successo, afferma il comitato, la Banca Popolare di Sondrio ", e con essa la sua storia fatta di 154 anni di bilanci in utile, anche durante le grandi guerre, e di continua crescita dell'occupazione e del numero degli sportelli al servizio di famiglie, imprese e territori"."Nell'offerta si fa riferimento a costi di integrazione una tantum per 400 milioni e risparmi di costi a regime per circa 190 milioni (ovvero circa il 30% dei costi operativi totali annui di BPS):- viene evidenziato - Nessuna delle motivazioni addotte dalla BPER e che di solito vengono utilizzate e strumentalizzate in situazioni analoghe ha, nel caso di BPS, il minimo fondamento: economie di scala, valorizzazione del brand, sinergie operative sono tutte argomentazioni, nel nostro caso, infondate e inconsistenti".L'unico obiettivo vero dell'operazione, secondo il comitato, è di "e dei Territori in cui opera BPS e ciò ad unico ed esclusivo vantaggio e arricchimento di pochi soggetti finanziari, i loro azionisti e i loro alti dirigenti impegnati in un'operazione di puro potere"."L'operazione quindicome è comprovato dal fatto che chi ha ora orchestrato l'operazione ostile e dannosa ha, nel recente passato, ripetutamente dichiarato il suo favore per l'autonomia e l'indipendenza della BPS - si legge nella nota - L'operazione non è dissimile, nella sostanza, da altre da poco lanciate ed attualmente in corso, come quelle contro la BPM e contro Mediobanca, tutte operazioni distruttrici di valore, a vantaggio di pochi protagonisti di questo Far West finanziario. Il sistema economico italiano, ad alta prevalenza di piccole e medie imprese, si ritroverà un sistema bancario tra i più concentrati in Europa, se non il più concentrato: una situazione totalmente contrapposta all'interesse del Paese".