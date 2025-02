Fed, Powell: non controlliamo tassi a lungo termine, dipendono da domanda-offerta

(Teleborsa) - "L'economia è forte, il mercato del lavoro è molto solido, ma" sui tassi di interesse. Lo ha affermato, presidente della Federal Reserve, rispondendo alle domande dei senatori in audizione al Banking committee del Senato.Powell ha sottolineato che non tocca a lui dire se l'economia statunitense ha raggiunto il soft landing, ma sicuramente"È vero che irimangono alti, ma- ha risposto a una domanda sul tema - Sono alti per motivi non strettamente correlati alla nostra azione e possono rimanere alti".A una domanda sui movimenti dei tassi che si osservano sul mercato, ha detto: ", dipendono dalla domanda e dall'offerta sul mercato obbligazionario. Noi abbiamo una qualche influenza, ma non tanta".