Israele, MIT: bilaterale Salvini-omologa ai trasporti

(Teleborsa) - Il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti,ha incontrato a Gerusalemme il Ministro ai Trasporti dello Stato di Israele, Miri Regev.Ne dà notizia il Mit spiegando che l'incontro, che si è svolto in un clima di fattiva collaborazione,I due ministri si sono confrontati sulla situazione internazionale e hanno affrontato di altri temi comuni con grande concretezza, come la sicurezza marittima, le autostrade intelligenti, il ritorno dei collegamenti aerei diretti Italia-Israele - ripartiti da poco ma che entrambe le parti vorrebbero incrementare, i trasporti a idrogeno come alternativa all’elettrico (è stato menzionato il nuovo treno che entrerà in funzione nel Bresciano), la partecipazione di aziende italiane nei grandiIl ministro Salvini ha toccato anche il tema idrico, ricordando l’impegno del governo italiano per migliorare e ammodernare la rete, le dighe, i nuovi impianti di irrigazione, verso i quali ha auspicato cooperazione alla luce della grande competenza israeliana. A questo fine, gli uffici dei rispettivi ministeri si sono messi al lavoro per individuare i margini di una fruttuosa collaborazione. Regev ha anche illustrato alcune innovazioni che, per esempio, consentono il controllo del territorio per bloccare il traffico in caso di calamità naturali.Sul fronte della sicurezza stradale,